Incendio en San Sebastián deja una persona fallecida

Un incendio ocurrido este martes en San Sebastián dejó como resultado un hombre de 40 años fallecido.

El incidente se registró a las 12:45 p.m. en un apartamento ubicado en la localidad de Zorobarú.

Bomberos trabajaron en el sitio.

“Al arribo de las unidades se ubica un apartamento de cuatro pisos que tenía fuego activo. Se hace una entrada forzada, se controla el incendio y lamentablemente se ubica a una persona fallecida”, indicó Luis Salas, director operativo de Bomberos.

Según el reporte inicial del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la estructura es de unos 100 metros cuadrados.

Los rescatistas ya lograron controlar el incendio, sin embargo, se mantienen trabajando en el lugar para realizar las últimas inspecciones.