Incendio en residencial de Moravia deja una persona fallecida

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Una persona falleció durante un incendio en una estructura ubicada en el residencial Bosques de Moravia, en San Vicente de Moravia, San José.

De acuerdo con la información del Cuerpo de Bomberos, los equipos de emergencia atienden el incidente y realizan labores de rescate de varias personas que se encontraban en el balcón de la estructura.

“Se trata de una estructura de dos niveles (100 metros cuadrados por nivel), con fuego en un 50%. Este incidente está siendo atendido por las Estaciones de Bomberos de Tibás, Guadalupe y Metropolitana Norte”, explicó el Cuerpo de Bomberos.

Video: Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades aún no han brindado detalles sobre las circunstancias en que se produjo el incendio ni sobre la identidad de la persona fallecida.

Video: Cuerpo de Bomberos.

“Con este incidente, ya son 821 la cantidad de incendios en estructuras atendidos en el año. Un total de 15 personas han fallecido este año a consecuencia de incendios. (La cifra no contempla la víctima de hoy hasta contar con la respectiva autopsia)”, agregó el Cuerpo de Bomberos.

La emergencia ya se encuentra controlada.