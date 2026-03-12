Un incendio consumió una casa y afectó dos más en Rincón Grande de Pavas durante la madrugada de este jueves.
Las llamas dejaron a familias completamente afectadas con pérdidas materiales, pero sin complicaciones de salud.
Fueron al menos 80 metros cuadrados los consumidos por las llamas.
Los hechos se produjeron en una zona de muy difícil acceso y angosto espacio. Una alameda donde las unidades de bomberos ya no tenía ingreso.
Al menos 4 unidades de Bomberos se apersonaron al lugar para atender la emergencia.
Se desconoce lo que pudo causar el incendio y los cuerpos de emergencia trabajan en el lugar en ayuda con Fuerza Pública.