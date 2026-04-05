Un incendio en una estructura de aproximadamente 650 m² fue controlado por el Cuerpo de Bomberos este domingo en el centro de San José, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas del inmueble.
De acuerdo con el reporte brindado por el bombero Warner Rodríguez, el fuego se originó en uno de los cuartos de la edificación, la cual presentaba múltiples exposiciones, lo que aumentaba el riesgo de expansión del incendio.
Los bomberos realizaron una entrada forzada de forma rápida para acceder al punto donde se desarrollaba el fuego. Una vez dentro, aplicaron agua sobre el foco, logrando controlarlo en poco tiempo y evitando mayores daños.
En la atención de la emergencia participaron unidades de las estaciones Metropolitana Norte y Metropolitana Sur, con un despliegue de 3 unidades extintoras, una unidad plataforma, una ambulancia y aproximadamente 25 bomberos.
Las autoridades confirmaron que no se reportan personas heridas a raíz del incidente.