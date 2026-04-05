Un incendio en una estructura de aproximadamente 650 m² fue controlado por el Cuerpo de Bomberos este domingo en el centro de San José, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas del inmueble.

De acuerdo con el reporte brindado por el bombero Warner Rodríguez, el fuego se originó en uno de los cuartos de la edificación, la cual presentaba múltiples exposiciones, lo que aumentaba el riesgo de expansión del incendio.