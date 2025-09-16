La Cruz Roja Costarricense (CRC) informó que debido al incendio en la planta de Demasa en Pococí de Limón se tuvo que evacuar a 150 personas.

La Benemérita dio detalles de que todas las personas estarían en buen estado.

“Nuestros equipos colaboran en la atención de pacientes y en el apoyo a los compañeros bomberos. Hasta el momento se evacuaron 150 personas, todas en buenas condiciones”, informó Cruz Roja.

En el lugar están:

1 vehículo operativo.

6 unidades básicas.

1 primera intervención.

Tres ambulancias más se encuentran en ruta. La Cruz Roja Costarricense se mantendrá en el lugar el tiempo que sea necesario para la atención de esta emergencia.

Se trataría de un área de 10.300 metros cuadrados con afectación en 3000 metros cuadrados.

Noticia en desarrollo.