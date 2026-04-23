Incendio en Cartago: Confirman una persona fallecida y otra herida

El incendio ocurrido la tarde de este jueves en Corralillo, en Cartago, dejó como saldo una persona fallecida y otra con quemaduras, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

Durante las labores de atención, los equipos lograron el rescate de una persona que presentaba quemaduras, mientras continuaban con la búsqueda dentro de la vivienda afectada.

Minutos después, las autoridades informaron el hallazgo de una persona sin vida dentro de la estructura.

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Según el primer reporte, el incendio afectó una casa de aproximadamente 120 metros cuadrados, de la cual al menos un 50% fue consumido por las llamas.

Bomberos detalló que las labores se han complicado debido a la falta de acceso para las unidades, lo que obligó a ingresar con más de 100 metros de mangueras para combatir el fuego y realizar las operaciones de búsqueda.

La escena se mantiene bajo control, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.