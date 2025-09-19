Los Cuerpos de Emergencia atendieron este viernes un gran incendio que se presentó en un supermercado en el sector de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Según confirmó el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el incendió se presentó en una estructura que supera los 1.250 m² y generó bastante riesgo en la zona.

Por otro lado, la Cruz Roja Costarricense destacó que, de momento, se atendieron 7 personas. De estas, 4 son vecinos de la zona y 3 son bomberos.

Destacan que de momento no se ha requerido realizar traslados a centros hospitalarios.

Bomberos destacó que la emergencia podía llegar a comprometer más de 30 mil metros cuadrados que componen el resto del cuadrante donde se encontraba el edificio afectado.

“El reto aquí principal es que es una zona conocida por tener un bajo caudal de agua en los hidrantes y hoy no fue la excepción”, destacó Bomberos.

“Para un incendio de esta magnitud se requerían casi 5.000 galones por minuto bombeados desde las unidades y en los hidrantes no logramos registrar más de 40 galones por minuto”, destacó Bomberos.

Por este motivo, se requirió el traslado de diferentes unidades de otras zonas.