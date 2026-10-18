Incendio en Alajuela deja varias familias afectadas

Vecinos y familiares se unen en campaña para ayudar

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Este sábado el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en la zona de Barrio Lourdes en San Rafael de Alajuela, el cual dejó a varias familias afectadas. 

Según reportes de las autoridades, una vivienda resultó con un 50% de daños, mientras que otra estructura fue consumida al 100%. 

Foto: Cortesía.

Ante lo sucedido, vecinos y familiares se unieron en una campaña para ayudar a las 12 personas que resultaron afectadas.

Entre los artículos que se solicitan están:

  • Ropa:
    • Para hombres entre 19 y 50 años. 
    • Para niño de 5 años. 
    • Para mujeres entre 25 y 70 años.
  • Artículos de aseo personal.
  • Víveres y alimentos no perecederos. 
  • Zapatos 
  • Artículos de línea blanca. 

Para mayor información, pueden comunicarse a los números 8446-7285 con Luis Humberto Montero o al 7153-3015 con Priscila Montero.

Imagen: Cortesía.
Vídeo: Cortesía.