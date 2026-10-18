Incendio en Alajuela deja varias familias afectadas

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Este sábado el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en la zona de Barrio Lourdes en San Rafael de Alajuela, el cual dejó a varias familias afectadas.
Según reportes de las autoridades, una vivienda resultó con un 50% de daños, mientras que otra estructura fue consumida al 100%.
Ante lo sucedido, vecinos y familiares se unieron en una campaña para ayudar a las 12 personas que resultaron afectadas.
Entre los artículos que se solicitan están:
Para mayor información, pueden comunicarse a los números 8446-7285 con Luis Humberto Montero o al 7153-3015 con Priscila Montero.