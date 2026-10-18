Incendio en Alajuela deja varias familias afectadas

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Este sábado el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en la zona de Barrio Lourdes en San Rafael de Alajuela, el cual dejó a varias familias afectadas.

Según reportes de las autoridades, una vivienda resultó con un 50% de daños, mientras que otra estructura fue consumida al 100%.

Foto: Cortesía.

Ante lo sucedido, vecinos y familiares se unieron en una campaña para ayudar a las 12 personas que resultaron afectadas.

Entre los artículos que se solicitan están:

Ropa: Para hombres entre 19 y 50 años. Para niño de 5 años. Para mujeres entre 25 y 70 años.

Artículos de aseo personal.

Víveres y alimentos no perecederos.

Zapatos

Artículos de línea blanca.

Para mayor información, pueden comunicarse a los números 8446-7285 con Luis Humberto Montero o al 7153-3015 con Priscila Montero.

Imagen: Cortesía.