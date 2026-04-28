Incendio deja casa en cenizas en Guanacaste

Las llamas consumieron una vivienda en San Juan de Santa Cruz, en Guanacaste este martes.

Este incidente no causó personas heridas, pero si cuantosos daños en la estructura. El incidente se dio mientras los dueños de la casa no se encontraban.

Los Bomberos lucharon contra las llamas, sin embargo, no fue posible rescatar nada material.

Cristian Castillo, dueño de la vivienda, comentó que él venía de realizar un trámite en la capital y cuando regresó, se encontró con su casa ya quemada.

“En el momento del siniestro no había nadie en la casa porque tenia una cita en San José. En eso me llama mi hermana menor para decirme que había humo en la casa y que no sabían qué había pasado”, manifestó.

De momento, se desconocen las causas de este incendio.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez