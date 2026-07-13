Incendio consume precario y deja familias afectadas

Un incendio de grandes proporciones consumió un asentamiento precario en barrio El Jazmín, en San Josecito de Alajuelita, destruyendo varias viviendas de construcción liviana y obligando a una rápida movilización del Cuerpo de Bomberos para evitar que las llamas alcanzaran más estructuras.

Inicialmente, los bomberos informaron que el fuego afectaba una estructura de aproximadamente 200 metros cuadrados y existía un alto riesgo de propagación debido a la cercanía entre las viviendas.

Para atender el siniestro se despacharon dos máquinas extintoras, dos unidades tipo tanque y una ambulancia. Sin embargo, conforme avanzaron las labores se reforzó el operativo hasta contar con seis unidades y alrededor de 15 bomberos.

Carolina Fernández, capitana de la Estación Metropolitana Sur, explicó que las condiciones del terreno dificultaron el combate del incendio.

“Las labores de atención se vieron complicadas debido a que el incidente ocurrió en una zona montañosa y de difícil acceso para las unidades de emergencia”, indicó.

Las viviendas afectadas estaban construidas principalmente con madera y láminas de zinc, materiales que favorecieron la rápida propagación del fuego entre las estructuras.

Pese a la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron de manera preliminar que no hubo personas heridas ni fallecidas.

Una vez controladas las llamas, los equipos iniciaron la fase de escombreo y remoción de materiales para eliminar cualquier foco de calor que pudiera reactivar el incendio.

Alejandro Murillo, de la Oficina de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos, señaló que se harán los procedimientos para hallar el origen del siniestro. “El análisis formal comenzará una vez que finalicen las operaciones de enfriamiento”, explicó el investigador.

Murillo aprovechó para recordar la importancia de adoptar medidas preventivas dentro de los hogares.

El funcionario recomendó instalar detectores de humo, los cuales calificó como dispositivos económicos y sencillos de colocar que permiten alertar oportunamente a las familias ante un incendio.

Asimismo, hizo un llamado a desconectar los aparatos eléctricos cuando las viviendas queden desocupadas y elaborar planes de emergencia familiares que permitan evacuar de forma segura en caso de un siniestro.

Más de 500 incendios este año

Este incendio se suma a una cifra que mantiene en alerta a las autoridades. En lo que va del año, el Cuerpo de Bomberos ha atendido cerca de 570 incendios estructurales en todo el país, emergencias que ya dejan un saldo de nueve personas fallecidas. Las autoridades insistieron en que la prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para reducir las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por este tipo de emergencias.