Incendio consume corral con 23 cerdos en Quepos

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Un incendio registrado la noche de este domingo, en Savegre, Matapalo de Quepos, Puntarenas, consumió un corral donde se encontraban 23 cerdos.

De acuerdo con la información preliminar, los equipos de emergencia lograron rescatar a 22 de los animales. Sin emerbago, las autoridades no precisaron qué ocurrió con el cerdo restante.

Incendio consumió un corral en Quepos. Foto: Bomberos de Costa Rica.

En la atención de la emergencia trabajaron bomberos de las estaciones de Quepos y Parrita, quienes realizaron labores para controlar el fuego.

La afectación se estima en aproximadamente 180 metros cuadrados. Por el momento, no se han brindado detalles sobre las causas que originaron el incendio.