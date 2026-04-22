Incendio consume 70% de estructura en Alajuelita

Un incendio consumió 150 metros cuadrados de una estructura en el sector de Alajuelita, San José, la noche de este martes.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el hecho se presentó en San Josecito, los Filtros, y consumió el 70% de la edificación.

Pese a la afectación, no hay reporte de heridos por ahora, mientras las autoridades atendieron el hecho con 2 unidades extintoras y una de paramédicos.

El fuego fue declarado bajo control, a esperas de la investigación para determinar el origen del fuego.