Incendio amenaza con expandirse a reserva biológica en Guanacaste

Bomberos del Sinac atienden la emergencia

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Un incendio que se originó en una propiedad privada cercana a la Reserva Lomas Barbudal, ubicada en Guanacaste, amenaza con expandirse hacia esta importante zona protegida.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), desde aproximadamente las 8:20 p.m. de este domingo, bomberos forestales de la institución, junto con brigadistas voluntarios, atendían la emergencia.

“Buenas noches, en este momento bomberas y bomberos de SINAC de Lomas Barbudal y Palo Verde, junto con brigadistas voluntarios, atienden un incendio en una propiedad privada que amenaza con ingresar a la Reserva Lomas Barbudal”, informó el Sinac.

Al cierre de esta nota no se ha notificado si la emergencia fue controlada en su totalidad.