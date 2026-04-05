Incendio amenaza con expandirse a reserva biológica en Guanacaste

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un incendio que se originó en una propiedad privada cercana a la Reserva Lomas Barbudal, ubicada en Guanacaste, amenaza con expandirse hacia esta importante zona protegida.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), desde aproximadamente las 8:20 p.m. de este domingo, bomberos forestales de la institución, junto con brigadistas voluntarios, atendían la emergencia.

“Buenas noches, en este momento bomberas y bomberos de SINAC de Lomas Barbudal y Palo Verde, junto con brigadistas voluntarios, atienden un incendio en una propiedad privada que amenaza con ingresar a la Reserva Lomas Barbudal”, informó el Sinac.

Al cierre de esta nota no se ha notificado si la emergencia fue controlada en su totalidad.