Incautaciones de cigarrillos por contrabando se disparan en un año

Las incautaciones de cigarrillos y alimentos de contrabando crecieron significativamente entre 2024 y 2025, según datos de la Policía de Control Fiscal (PCF).

Los datos oficiales reflejan que en 2024 la PCF incautó 1.410.400 unidades de cigarrillos y habanos provenientes de contrabando desde la frontera sur, mientras que en 2025 la cifra se incrementó a 7.635.488.

En el caso de los alimentos, estos ingresaron de forma ilegal principalmente desde la frontera norte. En 2024 se decomisaron 102.297 unidades de alimentos y en 2025 la cifra aumentó a 1.298.143.

El Ministerio de Hacienda señaló a Grupo Extra que las estadísticas de la PCF no concentran la totalidad de la información sobre los decomisos de mercancías de contrabando realizados por otras autoridades policiales en zonas fronterizas, especialmente por el trasiego tipo “hormiga”.

La problemática de los cigarrillos afecta a los negocios locales. Según la Cámara de Comercio de Costa Rica y el más reciente estudio de la firma Total Research Network (TRN), el crimen organizado mueve 3 de las 6 marcas de cigarros más vendidas del país.

Más incautaciones

Las cifras de la PCF mostraron un incremento significativo en las unidades de mercancías decomisadas a nivel general. En 2024 se incautaron 22.362.665 unidades y en 2025 la cifra se elevó a 34.698.381.

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El especialista en temas aduaneros, Jaime Morales, señaló que el incremento en las incautaciones en 2025 puede deberse a mayores controles por parte de las autoridades.

“La legislación ha venido cambiando para otorgar más herramientas a la administración y mejorar el control sobre las mercancías que ingresan y salen del país. Sin embargo, el contrabando sigue siendo un desafío importante. Las cifras actuales podrían no reflejar la magnitud real del fenómeno ni su impacto en la economía, la salud pública y el comercio formal”, dijo Morales a Grupo Extra.

El Ministerio de Hacienda indicó que se implementan procesos de inteligencia y controles en los puestos fijos y móviles de inspección fiscal de mercancías. Entre las medidas, también destacó la incautación de 200 vehículos que transportaban mercancía en los últimos cinco años.

“Con una importante inversión por parte del gobierno se ha logrado la modernización de los puestos fronterizos terrestres del país; el de la frontera sur ya fue inaugurado y el de la frontera norte se encuentra en construcción”, señaló Hacienda a Grupo Extra.

Incautación en la frontera sur. Foto: Ministerio de Hacienda.

“Aún queda mucho por hacer”

Morales advirtió que, aunque existen avances, todavía queda mucho por hacer para enfrentar el contrabando.

“Aunque ha habido avances en infraestructura y legislación, aún hay pendientes, principalmente en tecnología y en la integración de sistemas”, señaló.

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La institución puntualizó que, en el caso de decomisos de gran volumen, como los relacionados con calzado o cigarrillos, aunque la mercancía ingrese por las fronteras indicadas, el trámite del decomiso no siempre se realiza en ese mismo punto de ingreso.