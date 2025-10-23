Incapacitan caballo tras ataque de perro: A esto se expone dueño

Un caballo de la Unidad Montada de la Fuerza Pública fue atacado por un perro en el Parque Metropolitano La Paz, ubicado en San Sebastián, San José.

Ante este suceso, las autoridades confirmaron que el animal requirió atención veterinaria tras ser herido, lo que provocó que fuera incapacitado.

Según confirmó Cristian Ramírez, usuario que capturó el momento del ataque, el hecho se registró el martes a eso de las 1:30 p.m.

Ramírez narra que el ataque generó “mucho miedo” en todos los presentes.

“El caballo era de un policía y al parecer, y lo que pude ver, el perro sí lo andaba suelto. El gran miedo que daba era que el caballo se tirara a la calle”, destacó.

En las imágenes se observa cómo el can persigue y muerde las patas del caballo mientras este intentaba huir.

Varias personas, incluyendo oficiales de la Fuerza Pública, se acercan para intervenir y detener al perro.

De acuerdo con el reporte oficial, el caballo sufrió heridas que requirieron atención veterinaria.

Cabe destacar que en el sitio hay diversa rotulación donde se recuerda la todos los perros deben utilizar correa.

¿A qué se expone el dueño del perro?

Según Licenciado en Derecho y abogado, Tlacatl Kabul Ugalde, el dueño del animal se expondría al pago de todos los daños y perjuicios ocasionados al Estado.

Ugalde destacó que es necesario recordar que los caballos son activos del Ministerio de Seguridad Pública.

Según la Ley Contra las Peleas de Caninos N° 9245, los propietarios de “animales que constituyan un peligro eminente a la integridad física de las personas o la seguridad común”, deberán mantener el control adecuado del animal con una correa adecuada o bajo el debido control por adiestramiento.

Pese a esto, el usuario que capturó todas las imágenes confirmó que: “no le quitaron el perro, solo paso por un regaño y le pusieron un bozal”.