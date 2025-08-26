El Centro de Emprendimientos del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) anunció la apertura de inscripciones para el Entrepeneur Award, el cual busca empoderar a los emprendedores, pequeñas y medianas empresas (Pymes) en América Latina.

El premio brinda oportunidades de financiamiento mediante fondos no reembolsables y un programa de capacitación de forma gratuita.

“El Entrepeneur Award ha sido un catalizador para el crecimiento empresarial en la región, potenciando el desarrollo de numerosos emprendimientos y generando un impacto socioeconómico positivo en la región”, destacaron en un comunicado de prensa.

El institución comunicó que entre los postulantes, se van a seleccionar varios negocios que participarán en el taller de aceleración INCAE Labs.

Además, al finalizar la capacitación, los 10 proyectos más destacados estarán en un ronda de presentaciones de venta para elegir a los tres negocios que recibirán el financiamiento.

Launch: $7 mil para una empresa de base tecnológica lista para crecer.

Pyme Innovadora: $3 mil para una empresa Pyme consolidada, con un proyecto innovador.

Pitch: $2,500 para un proyecto en fase temprana con alto potencial de escalabilidad.

Para inscribirse puede visitar el sitio web del programa.