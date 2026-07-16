Inauguran parque industrial en Alajuela

Costa Rica cuenta con un nuevo parque industrial y logístico orientado a fortalecer la atracción de inversión extranjera y ampliar la capacidad del país para recibir empresas globales.

Se trata de InnovaPark que está ubicado en El Coyol de Alajuela.

El proyecto fue inaugurado este 16 de julio y es desarrollado y operado por Hines, firma global, con el respaldo del grupo empresarial costarricense Cuestamoras.

Sus desarrolladores aseguran que busca responder a la creciente demanda de compañías interesadas en establecer o ampliar sus operaciones de manufactura, logística y distribución en Costa Rica.

Fotografía Jorge Castillo

El parque industrial contará con:

63 hectáreas de desarrollo.

234.000 m² de área arrendable proyectada.

15 edificios industriales.

Espacios desde 1.320 m².

Certificación sostenible.

Operación bajo régimen de Zona Franca y régimen definitivo.

Fotografía Jorge Castillo

InnovaPark se ubica a 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, a 25 kilómetros de San José y a 55 kilómetros de Puerto Caldera. El proyecto también contempla un segundo acceso vial por la Radial El Coyol, previsto para el 2027.

Asimismo, según Alberto Trejos, presidente de la junta directiva de Cuestamoras, con la creación de esta zona franca se pretende generar decenas de miles de empleos.