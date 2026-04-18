Inauguran nueva delegación policial en Batán de Limón

Este viernes se inauguró inauguró oficialmente la nueva Delegación Policial de Batán, en el cantón de Matina, en Limón.

La obra, que representó una inversión de más de 3 millones de dólares, forma parte de una estrategia integral para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en la provincia de Limón y mejorar la atención a más de 21.200 habitantes, según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

“Llevamos Siquirres, llevamos también Guácimo, llevamos también Puerto Viejo, Cahuita y ahora Batán… estamos llegándole a esta provincia con infraestructura del primer mundo que requieren nuestros efectivos policiales”, declaró el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

El jerarca recordó que también se encuentran en proceso de construcción las nuevas comandancias en Limón centro y Pococí.

La nueva sede cuenta con 450 m² de construcción cerrada sobre un terreno de casi 2.000 m² y está equipada con áreas de alojamiento, cocina, lavandería y oficinas modernas.

“Va a poder servir a una comunidad… en una de las zonas más importantes desde el punto de vista de la seguridad por el fenómeno criminal que aquí se vive. Estamos llevándole a nuestros héroes de azul condiciones del primer mundo para que hagan su trabajo en favor de los limonenses”, indicó el jerarca.

Este proyecto es uno de los 45 proyectos de delegaciones impulsados a nivel nacional con una inversión acumulada que supera los 30 mil millones de colones.

Las autoridades señalaron que estas nuevas instalaciones no solo optimizan la labor policial, sino que buscan facilitar la interacción con la ciudadanía y mejorar la percepción de seguridad en comunidades vulnerables.