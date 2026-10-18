Inauguran centro que atenderá perros y gatos en condición de calle

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

La Municipalidad de La Unión, en Cartago, inauguró un Centro de Bienestar Animal que permitirá reforzar el control de la población de perros y gatos en condición de calle.

Según el Gobierno Local, se trata del primer centro municipal del cantón que incorpora la atención de felinos dentro de este tipo de programa.

Foto: cortesía Municipalidad de La Unión.

El proyecto está adscrito al Departamento de Gestión Ambiental y busca atender de manera organizada a los animales que deambulan en espacios públicos, mediante procedimientos que priorizan su bienestar, la salud pública y la protección del ambiente.

Foto: cortesía Municipalidad de La Unión.

Entre 2017 y 2024, la Municipalidad realizó 1.212 castraciones para reducir la reproducción no controlada. Con la apertura del centro, espera fortalecer estos esfuerzos mediante un modelo que incluye la captura humanitaria, el traslado de los animales, la valoración veterinaria y, según cada caso, la recuperación, esterilización, vacunación y desparasitación. Algunos también podrán incorporarse a programas de adopción responsable.

Foto: cortesía Municipalidad de La Unión.

“Este proyecto representa mucho más que la construcción de un espacio físico. Representa una decisión de esta Administración de asumir con mayor responsabilidad un tema que durante muchos años ha estado presente en nuestras comunidades”, señaló Cristian Torres Garita, alcalde de La Unión.

Foto: cortesía Municipalidad de La Unión.

La puesta en marcha del programa será gradual y dependerá del presupuesto, el personal disponible y la capacidad operativa. Las intervenciones se definirán con criterios técnicos, considerando la concentración de animales, los riesgos para la salud pública y la vulnerabilidad de las comunidades.

Foto: cortesía Municipalidad de La Unión.

El centro no será un albergue permanente ni una clínica veterinaria abierta al público. Tampoco recibirá animales entregados directamente por particulares ni atenderá emergencias veterinarias a demanda. Su labor se concentrará en los programas municipales de manejo poblacional y bienestar animal.

Foto: cortesía Municipalidad de La Unión.

La Municipalidad también prevé desarrollar actividades educativas sobre tenencia responsable, castración, vacunación y prevención del abandono. Los reportes sobre animales que deambulan en espacios públicos serán valorados mediante los canales oficiales que habilite el Gobierno Local, de acuerdo con los criterios técnicos y los recursos disponibles.

Foto: cortesía Municipalidad de La Unión.

Por su parte, Maribell Álvarez Mora, vicealcaldesa de La Unión, destacó que el objetivo es generar soluciones sostenibles y fomentar una cultura de respeto y protección animal, con participación de la comunidad.