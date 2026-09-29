Inauguran la estación de bomberos 79 en Cóbano

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La apertura de una nueva estación de Bomberos en Cóbano fortalece los servicios de prevención y respuesta en un punto clave para el desarrollo local, garantizando atención continua las 24 horas del día, los 365 días del año.

La nueva infraestructura en Cóbano operará de forma articulada con las estaciones de Paquera, Nandayure y Nicoya para brindar un esquema de protección integral en toda la Península de Nicoya.

La presidenta Laura Fernández participó de la actividad este martes.

Fotografía cortesía INDER

En números:

79: Es el número asignado a esta nueva sede dentro de la red nacional del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Es el número asignado a esta nueva sede dentro de la red nacional del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Más de 40 mil: Pobladores beneficiados en comunidades como Cóbano, Malpaís, Santa Teresa, Montezuma, Tambor, Cabuya, San Isidro y Manzanillo .

Pobladores beneficiados en comunidades como . Más de 400 mil: Turistas anuales que reciben cobertura directa de prevención y protección en la zona.

Turistas anuales que reciben cobertura directa de prevención y protección en la zona. 161: Años de trayectoria de la institución al servicio del país.

La habilitación de esta obra es resultado del trabajo conjunto entre el Cuerpo de Bomberos, la Intendencia de Cóbano, la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Cóbano, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Gobierno de la República.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos prevé continuar ampliando su presencia operativa y sus programas de prevención en otras comunidades del territorio nacional según las demandas de seguridad.