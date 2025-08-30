El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) se pronunció sobre el femicidio de una mujer de 43 años en Nicoya.

Yerlin Zúñiga Céspedes, Presidenta Ejecutiva del INAMU, hizo un llamado al Poder Judicial para darle una justicia pronta y cumplida a la familia de la víctima.

“Lamentablemente, hoy Nicoya está de luto porque un hombre silenció la voz de una mujer”, sentenció.

La víctima, de apellido Peralta, era prima de la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Melina Ajoy, quien también dejó un mensaje en sus redes sociales sobre los hechos.

“No existen palabras que puedan aliviar el inmenso dolor que sentimos la familia por la pérdida de nuestra prima Mily”, escribió la congresista.

Los hechos

Una mujer de 43 años falleció en manos de su aparente pareja sentimental tras ser apuñalada en múltiples ocasiones en diferentes partes de su cuerpo.

La mujer, de apellido Peralta, fue encontrada por vecinos sin vida y con las múltiples heridas en su cuerpo tras ser atacada por un sujeto de apellido Sánchez de 49 años.

La víctima presentaba heridas en: