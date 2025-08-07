Tras la reciente circulación de un libro titulado “Asesinato en la habitación 3” que trata sobre un caso femicidio perpetuado en 2020 sobre el asesinato de María Luisa Cedeño, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) expresó su rechazo categórico ante la publicación de un libro disponible en una plataforma digital de compras.

La indignación de la entidad radica en que el autor de la obra figura como imputado en el caso judicial.

Se trata del empresario hotelero Harry Bodaan , quien fue arrestado días después del crimen como uno de los sospechosos de colaborar con dos hombres que luego fueron condenados del asesinato. Aunque fue absuelto en primera instancia.

“El propio imputado se aprovecha del acto del que fue acusado para publicar y mediatizar todos los detalles del hecho”, manifestó el Inamu, señalando que esto constituye una nueva forma de violencia contra la víctima y su familia.

En su pronunciamiento, el Instituto retoma el pensamiento de la escritora feminista Rita Segato, al advertir que los femicidios no son hechos aislados, sino la expresión más extrema de una serie de violencias normalizadas contra las mujeres.

“El femicidio se transforma en un espectáculo cuando se cuenta una y otra vez”, añadió.

Según la institución, permitir que una persona procesada judicialmente por este crimen publique una versión de los hechos implica infligir un nuevo dolor a la familia de la víctima y fomentar lo que denominan una “pedagogía de la crueldad”, es decir, una forma de enseñar a la sociedad a consumir la violencia como si fuera entretenimiento.