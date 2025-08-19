El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) informó sobre el ajuste de la jornada laboral del personal que labora en el Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Coavifmu), en cumplimiento estricto del marco legal vigente.

Este centro es un servicio esencial del Inamu, reconocido por la Ley N.º 10158, que garantiza atención especializada y continua a emergencias de violencia contra las mujeres a través del sistema 9-1-1.

Durante los años 2024 y 2025, al personal del Coavifmu se le pagaron horas extras de manera permanente, lo que generó un aumento significativo en la partida presupuestaria correspondiente.

“Esta práctica no se ajusta a los principios de legalidad, razonabilidad, probidad ni al uso eficiente de los recursos públicos”, indicó la entidad.

Por ello, se revocan todas las modificaciones de jornada que no hayan sido formalizadas mediante acto administrativo, retornando a las jornadas laborales establecidas en el artículo 136 del Código de Trabajo.

La institución asegura las condiciones laborales dignas, roles claros y jornadas estables, especialmente considerando la naturaleza sensible del trabajo en atención a la violencia contra las mujeres.

La reorganización integral del Coavifmu permitirá mantener su operatividad bajo esquemas rotativos que respeten los límites legales de jornada, el descanso semanal obligatorio y la calidad del servicio. El ajuste comenzará a regir a partir del 1 de setiembre de 2025.