En apenas cuatro años, los casos de acoso y abuso sexual en centros educativos públicos han aumentado hasta en un 107%, según datos del Departamento de Asuntos Disciplinarios del MEP. Esto significa que en 2024 se registraron 106 despidos o suspensiones por estas conductas, comparado con los 55 casos de 2020. Detrás de cada número hay estudiantes víctimas de violencia sexual perpetrada por quienes tenían la responsabilidad de protegerlos y educarlos.

Esta realidad representa una traición al pacto social más fundamental: confiar nuestros hijos e hijas a instituciones educativas que deben ser espacios seguros de formación y crecimiento. Cada caso de abuso sexual en un centro educativo no solo destruye la vida de una víctima directa, sino que erosiona la confianza de toda una comunidad en el sistema educativo público.

Las consecuencias psicológicas del abuso sexual en menores de edad son devastadoras y de largo plazo. Los estudiantes víctimas pueden desarrollar trastornos de estrés postraumático, depresión, ansiedad y dificultades severas para establecer relaciones interpersonales saludables.

Su rendimiento académico se ve comprometido, y muchas veces abandonan por completo sus estudios.

El impacto no se limita a la víctima directa: afecta a compañeros, familias y comunidades enteras que pierden la confianza en quienes debían ser modelos a seguir.

Como bien señala la psicóloga Ingrid Naranjo en el reportaje de Diario Extra, muchas víctimas, especialmente menores de edad, sienten terror de denunciar debido a la manipulación y al temor de no ser creídas. Esta cultura del silencio perpetúa los abusos y permite que los agresores continúen dañando a más estudiantes.

Este incremento en los delitos sexuales se suma a la larga lista de problemas que aquejan a la educación pública costarricense: infraestructura deficiente, falta de recursos, huelgas constantes, deserción estudiantil y resultados académicos por debajo de los estándares internacionales. La violencia sexual en las aulas representa quizás el más grave de estos problemas, pues atenta contra la integridad física y emocional de los estudiantes.

Es inadmisible que en pleno siglo XXI, y en un país que se precia de su tradición educativa, nuestros niños y adolescentes no puedan asistir a clases sin el riesgo de ser víctimas de depredadores que abusan de su posición de autoridad.

Costa Rica no puede permitir que sus aulas se conviertan en espacios de victimización. La protección de nuestros estudiantes debe ser una prioridad nacional que trascienda diferencias políticas y presupuestarias.

No se trata solo de estadísticas o protocolos; se trata de la vida y el futuro de miles de niños y adolescentes que merecen educarse en un ambiente seguro y libre de violencia.