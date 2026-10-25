INA se pronuncia tras robo de armas en su sede en La Uruca

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

La Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) confirmó que la mañana de este domingo 25 de octubre, cerca de las 7:00 a.m., ocurrió un hecho delictivo en sus instalaciones centrales situadas en La Uruca.

En su pronunciamiento oficial, la institución destacó que durante el incidente no resultaron personas heridas y descartó que la entidad haya sufrido alguna pérdida material. Asimismo, precisó que la Fuerza Pública se mantiene a cargo total de la situación, al tiempo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lleva a cabo la investigación correspondiente.

Fotografía Issac Villalta

Reporte de las autoridades judiciales

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la recepción de una alerta ingresada mediante el sistema 9-1-1 por un aparente asalto en el centro educativo.

Según el informe preliminar de las autoridades judiciales, varios sujetos ingresaron al inmueble tras intimidar y agredir a los guardas de seguridad, con el objetivo aparente de sustraer armas de fuego.

Fotografía Issac Villalta

Agentes de la Sección de Asaltos, en conjunto con personal de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ, se desplazaron a la escena para efectuar el abordaje respectivo. Hasta el momento, las autoridades indicaron que se desconoce la cantidad exacta de lo sustraído.