INA se pronuncia tras robo de armas en su sede en La Uruca

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La Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) confirmó que la mañana de este domingo 25 de octubre, cerca de las 7:00 a.m., ocurrió un hecho delictivo en sus instalaciones centrales situadas en La Uruca.
En su pronunciamiento oficial, la institución destacó que durante el incidente no resultaron personas heridas y descartó que la entidad haya sufrido alguna pérdida material. Asimismo, precisó que la Fuerza Pública se mantiene a cargo total de la situación, al tiempo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lleva a cabo la investigación correspondiente.
Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la recepción de una alerta ingresada mediante el sistema 9-1-1 por un aparente asalto en el centro educativo.
Según el informe preliminar de las autoridades judiciales, varios sujetos ingresaron al inmueble tras intimidar y agredir a los guardas de seguridad, con el objetivo aparente de sustraer armas de fuego.
Agentes de la Sección de Asaltos, en conjunto con personal de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ, se desplazaron a la escena para efectuar el abordaje respectivo. Hasta el momento, las autoridades indicaron que se desconoce la cantidad exacta de lo sustraído.