El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) destinó ¢1.325 millones para financiar 1.396 becas en servicios de capacitación en idioma inglés ofrecidos por terceros, sin contar con una justificación técnica estandarizada que respaldara la imposibilidad de atender esa demanda con su propia capacidad.

Así lo revela una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), la cual evidenció que el INA aplicó el mecanismo previsto en el artículo 21 bis de la Ley 6868, sin verificar de manera uniforme la demanda insatisfecha ni validar formalmente la capacidad instalada de la institución.

Según la CGR, esta situación genera riesgo en el uso de recursos públicos, ya que el modelo fue diseñado para aplicarse solo cuando el INA no puede cubrir determinada formación.

Además, de los 156 certificados docentes analizados, apenas 33 cumplían con los estándares del INA y 7 estaban vencidos desde hacía casi seis años.

“Lo anterior impide garantizar condiciones estándar de calidad en la enseñanza, situación que se agravó en 2024, en el cual la totalidad de las becas otorgadas se destinaron a servicios cuya currícula no corresponde a la del INA”, concluye el informe. La auditoría también identificó que el 21,3 % de las becas del 2024 tienen inconsistencias en registros clave como horas de clase, asistencia o montos pagados, lo que limita el seguimiento y la rendición de cuentas.

Diario Extra consultó a Tyronne Esna, miembro de la Junta Directiva del INA, quien expresó que este informe revela una falta de controles necesarios para vigilar el buen uso de los recursos; misma situación que llevó a una reducción del presupuesto de becas en 2024.

“Este tipo de becas no deberían ser la regla, sino la excepción, y no se está aplicando así; hacen falta controles específicos que no se están aplicando, y este tipo de subsidios son una tercerización, lo que no me parece”, indicó Esna a este medio.