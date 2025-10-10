El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) reconoció que enfrenta múltiples retos en torno a la Educación y Formación Técnica Profesional Dual (EFTP). A pesar de que esta modalidad fue creada hace seis años, en 2019 y se impartió el primer programa en 2022, la iniciativa aún no logra despegar completamente.

Daniel González, asesor de la Gestión Regional del INA y encargado del seguimiento de los temas relacionados con la Formación, explicó que, aunque la institución ya cuenta con 28 programas diseñados y en ejecución, aún existen retos estructurales que deben ser atendidos para consolidar el modelo.

Uno de los principales desafíos es el involucramiento de las empresas, que incluye desde su aporte al fondo de becas hasta el perfil de los mentores que acompañan los procesos de aprendizaje. González explicó que, aunque algunas compañías con experiencia en formación dual han visto los beneficios, todavía falta avanzar en negociaciones con el sector privado.

“Las grandes empresas tienen que realizar un aporte económico y eso requiere una negociación. También necesitamos certificar a los mentores que, aunque tienen mucha experiencia, deben cumplir con los estándares técnicos que exige la ley”, agregó.

Otro reto clave está en la capacidad instalada del INA, tanto en infraestructura como en equipo y formación docente. González subrayó la importancia de contar con personal calificado y con acceso a las tecnologías que utilizan las empresas, de manera que el aprendizaje sea actualizado y pertinente.

Asimismo, insistió en la necesidad de mantener una investigación constante sobre las demandas del mercado laboral, para garantizar que los programas sean útiles y no se acumulen diseños sin ejecución.

“No se trata de tener 50 programas en papel, sino de evaluar continuamente los existentes, ajustarlos a las necesidades de las empresas y crear nuevos cuando sea necesario”, dijo.

Otro aspecto en análisis es el avance del proyecto de ley que busca modificar la Ley 9728, con el propósito de hacer más atractiva la participación empresarial.

Según el funcionario, las reformas podrían incidir directamente en la gestión del fondo de becas y en los incentivos para el sector privado.

Finalmente, González destacó la importancia de fortalecer el ecosistema dual sumando más centros educativos externos, especialmente privados, que puedan ejecutar programas bajo esta modalidad y así ampliar la cobertura.

La ley 9728 establece que el INA debe asignar al menos el 1% de su presupuesto anual a un Fondo especial de becas para EFTP Dual, destinado a apoyar a los estudiantes que participan en los programas, en cualquier centro educativo público o privado acreditado por la institución.

Antecedentes

Anteriormente Diario Extra dio a conocer que el INA junto con otras instituciones, dispone de más de ¢1.200 millones destinados a becas, sin embargo, apenas se ha ejecutado poco más de ¢120 millones, es decir, apenas un 10% del presupuesto disponible.

La institución aclaró que los recursos disponibles no corresponden únicamente a la institución, además indicó que 9 instituciones, 190 colegios, 70 sedes académicas, y 81 centros universitarios participan en esta modalidad.

También se había identificado una baja participación pese a los 9 mil cupos disponibles, por lo que González explicó que la participación ha ido incrementando progresivamente.

“Empezamos con alrededor de 100 personas egresadas en 2023, luego aumentamos a más de 250 en 2024 y este año posiblemente cerraremos con cerca de 300. Poco a poco hemos ido creciendo y ampliando la oferta de programas. En 2022 teníamos únicamente cuatro programas duales disponibles y actualmente contamos con 28, lo que demuestra un avance sostenido en la ejecución”, destacó González.

Para el próximo año prevén dar 749 becas para esta modalidad.

Christian Rucavado Presidente Ejecutivo INA

“Este tema es importante no solo para Costa Rica, sino también a nivel mundial, pues es una tendencia en crecimiento. Nosotros aplicamos un modelo basado en la experiencia alemana y, al final de cuentas, esta modalidad le permite al estudiante adquirir un nivel de especialización que no se obtiene únicamente en el aula, ya que se enfrenta a situaciones reales del entorno laboral”.