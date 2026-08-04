Imputado de “Gallo Tapado” niega cargos y cuestiona investigación en su contra

Al finalizar su declaración durante el juicio, el imputado por el caso conocido como “Gallo Tapado” negó los hechos que se le atribuyen y aseguró que rechaza las acusaciones planteadas por la Fiscalía.

“Rechazo las acusaciones por las que se me acusan acá”, afirmó el hombre al cerrar su intervención ante el tribunal.

Durante su declaración, el acusado cuestionó distintos aspectos de la investigación, entre ellos el manejo del expediente judicial, la actuación de su defensa y los tiempos en que el Banco Nacional presentó la denuncia ante las autoridades.

También se refirió a su situación personal y aseguró que llevaba una vida normal, además de cuestionar que se considerara un posible peligro de fuga dentro del proceso.

El hombre enfrenta un juicio por la presunta sustracción de ₡3.293 millones de las bóvedas del Banco Nacional, en un caso que fue denominado “Gallo Tapado”.

La investigación inició luego de que la entidad bancaria detectara un faltante de dinero y posteriormente presentara una denuncia ante las autoridades judiciales.