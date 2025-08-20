La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) lanzaron IMPULSA 2025, un programa que beneficiará a 40 pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres de los sectores agrícola, alimentario, industrial y de servicios.

La iniciativa ofrecerá a las empresarias becas que cubrirán el 90% del costo del programa, formación especializada y espacios de networking para fortalecer sus capacidades y proyectarlas hacia mercados internacionales.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Mauricio Aguilar.

El programa se desarrollará entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, con 12 semanas de talleres virtuales, 2 actividades presenciales para fomentar el networking, mentorías personalizadas y el diseño de una hoja de ruta para la internacionalización o el encadenamiento productivo de los negocios.

“En Procomer creemos firmemente que la equidad de género es esencial para el desarrollo económico sostenible del país. Con el programa IMPULSA 2025 buscamos que más mujeres empresarias fortalezcan su oferta y se conviertan en protagonistas del comercio internacional”, afirmó Laura López, Gerente General de Procomer.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Mauricio Aguilar.

“Respaldar iniciativas como IMPULSA 2025 significa apostar por el talento femenino como motor de innovación y crecimiento económico. Sabemos que cuando una mujer empresaria recibe formación de calidad y acceso a redes de apoyo, no solo fortalece su negocio, sino que también genera más oportunidades para su comunidad“, indicó Christian Rucavado Leandro, presidente ejecutivo del INA.

La convocatoria estará abierta del 28 de julio al 5 de setiembre de 2025. El proceso de selección y asignación de becas se realizará entre setiembre y octubre de este año.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y postularse en el sitio web de Procomer: procomer.com/programa-impulsa.