Cartaginés busca prolongar su invicto en el “Fello”

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El estadio José Rafael “Fello” Meza se convirtió en una auténtica fortaleza para el Club Sport Cartaginés, pues no han perdido un solo partido en este semestre.

Los blanquiazules han mostrado un dominio total en su casa, elemento al cual apelan para mantenerse en los primeros puestos del Torneo de Apertura 2026.

A la casa brumosa han llegado equipos, tanto del torneo local como por la Copa Centroamericana, y ninguno logró salir tan siquiera con un empate.

“Quiero ver un equipo que va al frente y propone en casa, buscamos mantener esa línea como locales, así que será importante sumar los tres puntos para lograr acercarnos a la clasificación”, manifestó el técnico Amarini Villatoro.

Como locales ya les ganaron a equipos nacionales como Sporting, Alajuelense, Puntarenas FC, Herediano o Inter San Carlos.

Por su parte, en la Copa Centroamericana superaron al Verdes (Belice), FAS (El Salvador) y Saprissa, que, aún siendo equipo costarricense, se lo toparon en cuarto de final de este torneo.

A pesar del buen momento de los de la “Vieja Metrópoli”, no piensan en el liderato. Según explicó el estratega de nacionalidad guatemalteca, lo primero que quieren es asegurar clasificación a semifinales del torneo local, así como a la final del campeonato centroamericano.

“Sabemos que al primer lugar es muy difícil que lleguemos, somos muy realistas. Enfrentamos a un rival que viene bien y que dio una buena demostración de fútbol el jueves contra Sporting”, dijo.

La diferencia de puntos entre morados y blanquiazules es de tres, con lo cual, en caso de que el Cartaginés gane los igualará. Eso sí, la diferencia de goles es favorable para el equipo que dirige Hernán Medford.