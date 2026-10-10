Buses y gasolina volverán a subir de precio

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La Guerra en Medio Oriente, un incremento de los precios internacionales y hasta la baja en el uso del transporte público ocasionarán que tanto los precios de la gasolina como los pasajes de autobús vuelvan a subir en los próximos días.

Así lo advirtieron las instituciones a cargo de ambos sectores, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), quienes detallaron un escenario internacional que golpeará directamente al bolsillo de los costarricenses.

Mientras que las tarifas de los autobuses podrían aumentar un 4,95% debido al encarecimiento del diésel, la propia gasolina podría subir hasta ¢89 por litro, dependiendo del tipo de combustible.

“Costa Rica no está al margen de la realidad. Importamos el 100% de los combustibles que consumimos, por lo que las variaciones en la oferta, la demanda y los costos internacionales de compra se reflejan en las tarifas nacionales”, explicó Karla Montero, presidenta ejecutiva de Recope.

Según las estimaciones de la institución, enviadas a la Aresep para su estudio, el diésel subiría ¢31 por litro, hasta alcanzar los ¢816, mientras que la gasolina regular tendría el mayor incremento, de ¢89. La súper aumentaría ¢42 y el cilindro de gas licuado de petróleo de 25 libras costaría ¢7.719, es decir, ¢547 más.

Transporte público también resentirá el aumento

El encarecimiento del diésel también presiona los costos de operación de los autobuses. Por esa razón, Aresep prepara un ajuste extraordinario del 4,95% para las rutas de transporte público, además de incrementos para los servicios de taxi.

Paolo Varela, intendente de Transporte de Aresep, explicó que el diésel acumuló dos aumentos consecutivos desde agosto, con una variación conjunta cercana al 14%, comportamiento que amerita revisar las tarifas para reconocer los costos adicionales que enfrentan los operadores.

Paolo Varela

Intendente de Transporte “Aresep habilita que, en aquellos casos donde se identifique un caso fortuito o fuerza mayor, como un incremento significativo en el precio de los combustibles y particularmente el diésel, se puedan realizar estudios extraordinarios”.

“A partir de una solicitud también que se recibió de la Cámara Nacional de Transporte, y según el análisis técnico y legal realizado, se identificó la procedencia de realizar una nueva fijación extraordinaria por caso fortuito debido al incremento en el precio del diésel en los últimos dos meses”, indicó Varela.

La propuesta tarifaria será sometida a consulta pública, etapa en la que las personas interesadas podrán presentar observaciones antes de que se emita la resolución definitiva.

El estudio contempla autobuses de ruta regular, taxis rojos y taxis anaranjados del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, los cuales aumentarían según su categoría.

Gasolina superaría los ¢800 por litro

Con los precios preliminares de noviembre, todos los tipos de combustible superarían los ¢800 por litro. La regular llegaría a ¢808, la súper a ¢806 y el diésel a ¢816, esto siempre y cuando Aresep mantenga los montos propuestos por Recope en la resolución final.

Montero explicó que estos montos se atribuyen a la presión internacional, específicamente a los riesgos en los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab, las afectaciones a infraestructura energética y el encarecimiento del transporte marítimo.

Karla Montero

Presidenta Recope “La preocupación por el abastecimiento mundial es tal que a inicios de octubre las principales economías acordaron liberar reservas de petróleo y combustibles para aliviar las presiones sobre el mercado. Costa Rica no está al margen de esta realidad”.

A inicios de octubre, los ingresos promedio de los buques petroleros superaron los $500 mil diarios y algunas tarifas de transporte rebasaron los $1,4 millones al día.

Montero aseguró que la institución mantiene sus esfuerzos para garantizar el suministro nacional, mientras Aresep completa los procedimientos tarifarios.