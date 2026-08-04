Las impactantes imágenes que llegan desde Guatemala muestran la fuerza con la que el volcán de Fuego expulsa lava, ceniza y material incandescente, obligando a evacuar a cientos de personas que vivían en sus alrededores.

Foto: AFP.

La actividad eruptiva comenzó el lunes y, para este martes, ya superaba las 23 horas de duración, según el Instituto de Vulcanología de Guatemala. Las autoridades mantienen la alerta anaranjada a nivel nacional, el segundo nivel más alto de emergencia.

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Al menos 350 personas fueron trasladadas a refugios, mientras decenas de familias abandonaron sus viviendas con pocas pertenencias ante el temor de una tragedia similar a la ocurrida en 2018, cuando una violenta erupción dejó más de 200 fallecidos.

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Las autoridades también suspendieron las clases presenciales en comunidades cercanas al volcán, cerraron una carretera que comunica con la ciudad colonial de Antigua y mantienen vigilancia constante debido al riesgo de nuevos flujos de lava y la caída de ceniza.

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El volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica, continúa generando enormes columnas de gases y ceniza que alcanzan más de 7.000 metros de altura, dejando escenas que reflejan la magnitud del fenómeno natural.