Imponen un año de prisión preventiva a banda “Los Gemelos”

Grupo presuntamente se dedicaba a la venta de drogas en Desamparados

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El Juzgado Penal de Desamparados ordenó un año de prisión preventiva contra ocho personas sospechosas de integrar la organización criminal conocida como “Los Gemelos”, investigada por presuntos delitos de tráfico de drogas, homicidios, extorsiones y legitimación de capitales.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, en la causa 23-001237-0053PE. Los sospechosos son de apellidos Abarca, Sánchez, Duarte, Segura, Torres, Mena, Torres y Castro.

Según la investigación, el grupo presuntamente se dedicaba a la venta de drogas en diferentes puntos de Desamparados. Las detenciones se realizaron tras una serie de allanamientos efectuados por las autoridades judiciales.

El líder de la organización, un hombre de apellido Segura, conocido como alias “Gemelo”, fue detenido en Colombia mediante un operativo coordinado entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y autoridades internacionales, entre ellas la DEA y la Interpol.

De acuerdo con información del OIJ, el grupo mantenía presuntas alianzas con otras bandas criminales de la capital y estaría vinculado con actividades de narcomenudeo y sicariato.

Alias “Gemelo” detenido en Colombia con ayuda de la DEA e Interpol

  • Captura internacional: Un hombre de apellido Segura, alias “Gemelo”, fue detenido en Colombia mediante un operativo coordinado entre el OIJ, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Policía de Colombia e Interpol.
  • Presunto líder: Segura es señalado como el cabecilla de una organización criminal vinculada con el narcomenudeo y el sicariato.
  • Allanamientos: Las autoridades realizaron múltiples operativos en Aserrí, Desamparados (en San Rafael Abajo y San Juan de Dios), Alajuela y Upala.
  • Personas detenidas: Durante los allanamientos se reportó la detención de 11 personas relacionadas con la investigación por presuntas actividades de narcotráfico y sicariato.
  • Centro de operaciones: La principal base de mando del grupo se ubicaba en el barrio Concepción de Aserrí, en el sector conocido como “La Fusilera”, desde donde presuntamente coordinaban la venta de drogas y ataques de sicariato.