El Juzgado Penal de San Joaquín de Flores impuso un año de prisión preventiva a un hombre de apellido Pérez por tentativa de femicidio contra una menor de 15 años con quien tenía una relación impropia.

La agresión por la cual se le impuso prisión al hombre se dio a inicios de agosto en Santa Bárbara de Heredia.

El Poder Judicial informó que el caso está en investigación.

Lo ocurrido

Un sujeto de apellidos Pérez Araya fue detenido el lunes 11 de agosto por orden de la Fiscalía, como sospechoso de disparar y herir con arma de fuego a una joven de 15 años con la que mantenía una relación impropia, en Santa Bárbara de Heredia.

La agresión ocurrió el pasado 11 de agosto.

En un inicio, la información disponible no permitió establecer otra hipótesis, por lo que se abrió contra el sujeto una causa por tenencia ilegal de arma permitida, lesiones culposas y relación sexual con persona menor de edad.

En colaboración con Wilmer Madrigal.