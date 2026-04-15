Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La World Press Photo Foundation dio a conocer a los ganadores regionales de su edición 2026, uno de los concursos de fotoperiodismo más prestigiosos a nivel global.

En esta ocasión, 42 fotógrafos fueron reconocidos entre más de 3.700 participantes y 57 mil imágenes provenientes de 141 países, reflejando historias que abordan conflictos, medio ambiente, cultura y realidades sociales desde distintas partes del mundo.

Entre los galardonados destacan 3 españoles: Brais Lorenzo, premiado por su cobertura de incendios en Galicia; Luis Tato, por documentar las protestas en Madagascar; y Diego Ibarra Sánchez, con un proyecto sobre el impacto de la guerra en la educación infantil.

Sus trabajos evidencian el poder del fotoperiodismo para narrar contextos complejos desde una mirada cercana y humana.