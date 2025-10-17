Imágenes captadas este viernes muestran los severos daños causados por las inundaciones que se presentaron la tarde y noche del jueves en Barrio Dent en San José.

En el sitio, vecinos incluso llegaron a destacar que el nivel del agua alcanzó el techo.

Ante esta emergencia, autoridades municipales, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja Costarricense tuvieron que presentarse al sitio para ejecutar rescates de personas.

El nivel del agua fue tal, que vehículos quedaron prácticamente cubiertos de agua e incluso se utilizó una lancha en plena calle.