Una fuerte tormenta eléctrica estuvo presente en todo el territorio nacional durante la noche del martes.

Según datos brindados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de 6:00 p.m. a 12:00 a.m. se registraron aproximadamente 5.800 rayos en todo el país.

El periodo más activo estuvo presente entre las 8:30 p.m. y las 10:00 p.m.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) destacó que no recibieron reportes por afectación de lluvias durante la noche

¿Cómo se vivió este fenómeno?

Miles de costarricenses confirman haber sido testigos de este fenómeno que marcó la noche del martes.

Estas son algunas de las imágenes destacables, compartidas por ciudadanos, que dejó dicha tormenta eléctrica.

Video de Marce Morales desde Guadalupe.

Video de Rolo González desde Calle Blancos.

Video de Felipe Calvo desde Tibás.

Video Ángel Sandoval (no menciona lugar).