El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso este domingo por la inestabilidad atmosférica generada por la Zona de Convergencia Intertropical y una masa muy húmeda que transita por el sur de la región, lo que favorece la presencia de lluvias variables y aguaceros en distintas zonas del país.

En las últimas 12 horas se han registrado acumulados entre 10 y 40 milímetros en sectores como el Caribe Norte, la Zona Norte y la península de Nicoya.

Pronóstico para la tarde y noche de este domingo:

Zona Norte: aguaceros con tormenta eléctrica de moderada a fuerte intensidad. Acumulados entre 20 mm y 65 mm.

aguaceros con tormenta eléctrica de moderada a fuerte intensidad. Acumulados entre 20 mm y 65 mm. Caribe Norte y Sur: aguaceros localizados, ocasionalmente fuertes en zonas montañosas, con montos de 20 mm a 50 mm.

aguaceros localizados, ocasionalmente fuertes en zonas montañosas, con montos de 20 mm a 50 mm. Pacífico Norte: aguaceros con tormenta eléctrica. Acumulados de 30 mm a 80 mm.

aguaceros con tormenta eléctrica. Acumulados de 30 mm a 80 mm. Pacífico Sur: aguaceros y tormentas fuertes hacia la frontera sur, con acumulados de 40 mm a 75 mm.

aguaceros y tormentas fuertes hacia la frontera sur, con acumulados de 40 mm a 75 mm. Valle Central: lluvias intermitentes con posibles tormentas localizadas y aguaceros puntuales, entre 10 mm y 35 mm.

#IMN_Aviso Meteorológico

Lluvias variables y aguaceros este domingo en la tarde y noche

24 de agosto de 2025

11.45 a.m.

Enlace: https://t.co/FFuay6jZlX pic.twitter.com/v0TybnxTet — IMN Costa Rica (@IMNCR) August 24, 2025

Advertencia meteorológica

El IMN pidió especial atención en la Zona Norte, Pacífico Sur, península de Nicoya, Pacífico Central y el Caribe, debido a que las lluvias intensas podrían provocar inundaciones repentinas y desbordamientos locales.

Además, recomendó a la población tomar precauciones por la saturación de alcantarillado, así como prevenir riesgos por tormenta eléctrica y ráfagas de viento que en casos aislados podrían alcanzar hasta 80 km/h, ocasionando la caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.