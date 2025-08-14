La Onda Tropical #23 se encuentra actualmente sobre Costa Rica, provocando aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte del país, con acumulados significativos y riesgo de inundaciones urbanas.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) espera que el sistema abandone el territorio nacional el jueves por la noche.

Este fenómeno, combinado con la Zona de Convergencia Intertropical y la inestabilidad atmosférica, incrementa drásticamente el riesgo de emergencias por lluvias intensas y actividad eléctrica, afectando diversas regiones.

Foto: Mauricio Aguilar

En detalle:

Diagnóstico actual: El eje de la onda tropical #23 está sobre Costa Rica. Ya se han registrado lluvias y aguaceros en el Caribe y zonas costeras del Pacífico, con montos entre 5 mm y 25 mm, y un máximo de 48 mm en Guácimo.

Pronóstico general:

Mañana: Se esperan lluvias en la costa del Pacífico y sectores del Caribe, así como en la Zona Norte, con acumulados entre 15 mm y 50 mm . Nubes del Caribe podrían generar lloviznas y lluvias en el este y norte del Valle Central.

Se esperan lluvias en la costa del Pacífico y sectores del Caribe, así como en la Zona Norte, con acumulados entre . Nubes del Caribe podrían generar lloviznas y lluvias en el este y norte del Valle Central. Tarde y primeras horas de la noche: Se prevén aguaceros con tormenta eléctrica en la Vertiente del Pacífico (aislados en Guanacaste). En el Valle Central y la Zona Norte, las lluvias y tormentas serán dispersas. Las precipitaciones podrían extenderse hasta la noche en áreas costeras del Pacífico, con acumulados estimados entre 20 mm y 50 mm, y máximos de hasta 80 mm. También se esperan lluvias en las montañas y el oeste del Caribe (15-50 mm).

Foto: Mauricio Aguilar.

Qué tener en cuenta:

Inundaciones: Prestar especial atención en sectores urbanos por posible saturación del alcantarillado , lo que puede provocar inundaciones por acumulación de agua.

Prestar por posible , lo que puede provocar inundaciones por acumulación de agua. Tormentas eléctricas: Ante tormentas o fuertes ráfagas de viento (que pueden alcanzar hasta 80 km/h), buscar refugio seguro por el riesgo de caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.

El IMN (Instituto Meteorológico Nacional) recomienda máxima precaución y mantenerse informado a través de sus canales oficiales: X (@IMNCR), Facebook (Instituto Meteorológico Nacional CR) y su sitio web (www.imn.ac.cr).