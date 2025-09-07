La onda tropical #28, junto con la Zona de Convergencia Intertropical y factores locales como las brisas marinas y el calentamiento diurno, está generando un ambiente húmedo e inestable en el país.
Según destacó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) se han presentado y se esperan que continúen lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas intensas, lo que requiere precaución en varias regiones.
Condiciones actuales
Ya se han registrado lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica.
- Acumulados significativos desde las 7:00 a.m.:
- Pacífico Norte: Hojancha 55 mm y Nosara 80 mm.
- Pacífico Central y Sur: Tarrazú y Golfito entre 50 mm y 55 mm.
- Valle Central: Ciudad Colón 40 mm.
- Caribe Norte y Zona Norte: Sarapiquí y Ruta 32 entre 40 mm y 75 mm; San Carlos 36 mm.
Pronóstico para el resto de la tarde y primeras horas de la noche
Se prevé la continuidad de lluvias y aguaceros con tormenta de forma intensa.
- Acumulados estimados:
- Pacífico Norte: Entre 20 mm y 40 mm, con máximos localizados de hasta 70 mm.
- Pacífico Central y Sur: Entre 20 mm y 60 mm (en zonas montañosas por la tarde y costas por la noche).
- Valle Central: Entre 20 mm y 40 mm, con máximos locales superiores.
- Zona Norte: Entre 20 mm y 50 mm, con máximos locales de hasta 75 mm (sin descartar montos superiores).
- Caribe: Entre 20 mm y 50 mm, especialmente en el oeste montañoso.
A estar atentos
Los expertos recomiendan especial atención en el Pacífico Sur, la costa del Pacífico Central y las montañas de la Zona Norte debido a porcentajes entre moderados y altos de saturación de los suelos.
Precaución en zonas urbanas por posibles inundaciones ante la saturación del alcantarillado, así como en zonas propensas a inundaciones por la posible saturación de quebradas.
Buscar refugio en un sitio seguro ante tormentas o ráfagas de viento fuertes, que pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados, por el riesgo de caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.