La onda tropical #28, junto con la Zona de Convergencia Intertropical y factores locales como las brisas marinas y el calentamiento diurno, está generando un ambiente húmedo e inestable en el país.

Según destacó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) se han presentado y se esperan que continúen lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas intensas, lo que requiere precaución en varias regiones.

Condiciones actuales

Ya se han registrado lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica.

Acumulados significativos desde las 7:00 a.m.: Pacífico Norte: Hojancha 55 mm y Nosara 80 mm. Pacífico Central y Sur: Tarrazú y Golfito entre 50 mm y 55 mm. Valle Central: Ciudad Colón 40 mm. Caribe Norte y Zona Norte: Sarapiquí y Ruta 32 entre 40 mm y 75 mm; San Carlos 36 mm.



Pronóstico para el resto de la tarde y primeras horas de la noche

Se prevé la continuidad de lluvias y aguaceros con tormenta de forma intensa.

Acumulados estimados: Pacífico Norte: Entre 20 mm y 40 mm, con máximos localizados de hasta 70 mm. Pacífico Central y Sur: Entre 20 mm y 60 mm (en zonas montañosas por la tarde y costas por la noche). Valle Central: Entre 20 mm y 40 mm, con máximos locales superiores. Zona Norte: Entre 20 mm y 50 mm, con máximos locales de hasta 75 mm (sin descartar montos superiores). Caribe: Entre 20 mm y 50 mm, especialmente en el oeste montañoso.



A estar atentos

Los expertos recomiendan especial atención en el Pacífico Sur, la costa del Pacífico Central y las montañas de la Zona Norte debido a porcentajes entre moderados y altos de saturación de los suelos.

Precaución en zonas urbanas por posibles inundaciones ante la saturación del alcantarillado, así como en zonas propensas a inundaciones por la posible saturación de quebradas.

Buscar refugio en un sitio seguro ante tormentas o ráfagas de viento fuertes, que pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados, por el riesgo de caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.