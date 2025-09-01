La Onda Tropical #27 ya está influyendo en Costa Rica, provocando lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas en varias regiones.
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió advertencias por posibles inundaciones y fuertes ráfagas de viento.
Dicha onda se encuentra actualmente al oeste de Panamá y se acerca a Costa Rica, con influencia ya presente desde la mañana del 1 de setiembre de 2025.
La vertiente del Caribe ya registra acumulados de 10-25 mm en las últimas 12 horas, con un máximo localizado de 80 mm en Cahuita.
El pronóstico detallado:
Mañana
- Se esperan condiciones nubladas con aguaceros dispersos y tormenta eléctrica ocasional.
- Afecta principalmente la vertiente del Caribe y sectores localizados de la Zona Norte.
- Acumulados estimados entre 20-40 mm en periodos de 6-12 horas, con máximos de hasta 70 mm.
- En las montañas al este y norte del Valle Central y del Pacífico Norte, se prevén lluvias ocasionales moderadas a débiles, con montos entre 05-25 mm.
Por la tarde
- Se estiman chubascos y aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica.
- Principalmente en el Pacífico Sur y partes del Pacífico Central.
- Acumulados estimados entre 25-50 mm, con máximos puntuales de 70-85 mm.
Las advertencias del IMN y cómo prepararse:
- Riesgo de inundaciones: Se recomienda precaución ante la posible saturación del alcantarillado en zonas propensas a inundaciones por acumulación de agua.
- Tormentas eléctricas: En caso de tormenta eléctrica o fuertes ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta, busque refugio en un sitio seguro. Estas ráfagas pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados y podrían causar la caída de ramas de árboles, tendido eléctrico u otros objetos.