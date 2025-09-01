La Onda Tropical #27 ya está influyendo en Costa Rica, provocando lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas en varias regiones.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió advertencias por posibles inundaciones y fuertes ráfagas de viento.

Dicha onda se encuentra actualmente al oeste de Panamá y se acerca a Costa Rica, con influencia ya presente desde la mañana del 1 de setiembre de 2025.

La vertiente del Caribe ya registra acumulados de 10-25 mm en las últimas 12 horas, con un máximo localizado de 80 mm en Cahuita.

Foto: Jorge Castillo.

El pronóstico detallado:

Mañana

Se esperan condiciones nubladas con aguaceros dispersos y tormenta eléctrica ocasional.

Afecta principalmente la vertiente del Caribe y sectores localizados de la Zona Norte.

Acumulados estimados entre 20-40 mm en periodos de 6-12 horas, con máximos de hasta 70 mm.

En las montañas al este y norte del Valle Central y del Pacífico Norte, se prevén lluvias ocasionales moderadas a débiles, con montos entre 05-25 mm.

Por la tarde

Se estiman chubascos y aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica.

Principalmente en el Pacífico Sur y partes del Pacífico Central.

Acumulados estimados entre 25-50 mm, con máximos puntuales de 70-85 mm.

Fotografía: Mauricio Aguilar.

Las advertencias del IMN y cómo prepararse: