El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) destacó que el país se encuentra bajo la influencia de una Zona de Convergencia Intertropical activa y la inestabilidad residual de la onda tropical #26.

Esto provocaría un aumento significativo en la intensidad y continuidad de las lluvias en varias regiones del país.

Según destaca el IMN, el riesgo de inundaciones por saturación de suelos y alcantarillado, así como de tormentas eléctricas con ráfagas de viento fuertes, es alto, demandando extrema precaución por parte de la población.

El pronóstico:

Durante la mañana: Continuarán lluvias de intensidad variable en el Caribe costero y partes del centro y norte de la Zona Norte , con posibles aguaceros fuertes ocasionales . Se esperan acumulados de 20-40 mm , con máximos de hasta 70 mm en periodos de 6-12 horas.

Continuarán lluvias de intensidad variable en el y partes del , con posibles . Se esperan acumulados de , con máximos de hasta en periodos de 6-12 horas. Por la tarde: Las regiones del Pacífico Central y Sur presentarán aguaceros con tormenta de corte disperso , tanto en zonas montañosas como en las costas. Los acumulados estimados en 12 horas serán de 25-50 mm , con localizados de hasta 80 mm . En la Península de Nicoya y el oeste del Valle Central , se pronostican chubascos aislados con menos de 25 mm , mientras que en el resto del Valle Central, las lluvias ocasionales en montañas y el este serán bajo los 10 mm .

Las regiones del presentarán , tanto en zonas montañosas como en las costas. Los acumulados estimados en 12 horas serán de , con localizados de hasta . En la y el oeste del , se pronostican chubascos aislados con menos de , mientras que en el resto del Valle Central, las lluvias ocasionales en montañas y el este serán bajo los . Para la noche: Se estiman nuevamente lluvias en el Caribe y la Zona Norte, aunque de menor intensidad que las presentadas durante la madrugada y mañana.

Advertencias y Recomendaciones del IMN