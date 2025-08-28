El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) destacó que el país se encuentra bajo la influencia de una Zona de Convergencia Intertropical activa y la inestabilidad residual de la onda tropical #26.
Esto provocaría un aumento significativo en la intensidad y continuidad de las lluvias en varias regiones del país.
Según destaca el IMN, el riesgo de inundaciones por saturación de suelos y alcantarillado, así como de tormentas eléctricas con ráfagas de viento fuertes, es alto, demandando extrema precaución por parte de la población.
El pronóstico:
- Durante la mañana: Continuarán lluvias de intensidad variable en el Caribe costero y partes del centro y norte de la Zona Norte, con posibles aguaceros fuertes ocasionales. Se esperan acumulados de 20-40 mm, con máximos de hasta 70 mm en periodos de 6-12 horas.
- Por la tarde: Las regiones del Pacífico Central y Sur presentarán aguaceros con tormenta de corte disperso, tanto en zonas montañosas como en las costas. Los acumulados estimados en 12 horas serán de 25-50 mm, con localizados de hasta 80 mm. En la Península de Nicoya y el oeste del Valle Central, se pronostican chubascos aislados con menos de 25 mm, mientras que en el resto del Valle Central, las lluvias ocasionales en montañas y el este serán bajo los 10 mm.
- Para la noche: Se estiman nuevamente lluvias en el Caribe y la Zona Norte, aunque de menor intensidad que las presentadas durante la madrugada y mañana.
Advertencias y Recomendaciones del IMN
- Suelos saturados: Existe una alta saturación de suelos en la mayoría de los sectores del Caribe Norte y la Zona Norte. Se debe extremar la precaución ante posibles incidentes como inundaciones o deslizamientos.
- Alcantarillado: Mantenerse alerta ante la posible saturación del alcantarillado en zonas propensas a inundaciones por acumulación de agua.
- Tormentas eléctricas: En caso de tormentas eléctricas o ráfagas de viento fuertes (que pueden alcanzar hasta 80 km/h) cerca de nubes de tormenta, se recomienda buscar refugio en un sitio seguro para evitar incidentes como la caída de ramas de árboles o tendido eléctrico.