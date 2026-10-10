Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El tránsito de la onda tropical #50 sobre el territorio nacional provocará un incremento de las lluvias y aguaceros acompañados de tormenta eléctrica durante la tarde y noche de este sábado 10 de octubre.

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la combinación de este fenómeno con la Zona de Convergencia Intertropical, el alto contenido de humedad y las elevadas temperaturas registradas durante la mañana, favorecen un ambiente atmosférico altamente inestable en el país.

Foto: Mauricio Aguilar

Pronóstico de precipitaciones

Las autoridades prevén un aumento significativo de la cobertura nubosa con aguaceros fuertes y tormenta eléctrica en las siguientes regiones:

Valle Central, Zona Norte y vertiente del Pacífico: Lluvias generalizadas e intensas durante el transcurso de la tarde.

Lluvias generalizadas e intensas durante el transcurso de la tarde. Sectores montañosos del Caribe: Aguaceros puntuales acompañados de ráfagas y descargas eléctricas.

Aguaceros puntuales acompañados de ráfagas y descargas eléctricas. Acumulados estimados: Se proyectan precipitaciones de entre 20 y 50 mm en lapsos de seis horas, con máximos aislados de hasta 90 mm cerca de las zonas montañosas.

Hacia el período de la noche, las lluvias continuarán concentrándose principalmente en el Pacífico Norte, la Zona Norte y el Valle Central.

Foto: Mauricio Aguilar

Zonas bajo advertencia por saturación de suelos

El IMN hizo un llamado de atención especial para las cuencas de las regiones montañosas del Pacífico, el sur de la Zona Norte, las penínsulas de Nicoya y Osa, así como el Valle Central, debido a que registran porcentajes moderados de saturación en los suelos.

Ante esta situación, se recomienda precaución en sectores propensos a inundaciones o colapso de alcantarillados, tomar refugio seguro ante la presencia de tormenta eléctrica o ráfagas de viento de hasta 80 km/h, y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución.