El polvo del Sahara llegará al país la tarde de este jueves, con una concentración que irá en aumento

hasta alcanzar su punto máximo el sábado.

Será hasta el domingo cuando inicie el proceso de retirada y saldrá del país el día lunes.

“Una masa de aire seco y particulado del Polvo del Sahara se expande progresivamente a la región,

generando una disminución en la humedad contenida en el ambiente”, detalló el IMN.

#IMN_Aviso Meteorológico

Condiciones ventosas en el Pacífico Norte y Valle Central – Ingreso de Polvo del Sahara

Emitido: 07 de agosto de 2025; hora: 10.45 a.m.

Más detalle: https://t.co/FFuay6jrwp pic.twitter.com/bcDDJweCqN — IMN Costa Rica (@IMNCR) August 7, 2025

Ráfagas de viento

En el transcurso de este jueves se prevén ráfagas de viento entre moderadas y fuertes:

En el Centro y N-orte del territorio nacional, así como en las cordilleras. Con velocidades entre 40 y 55 km/h en el Valle Central y partes bajas del Pacífico Norte.

Para la zona montañosa y el Norte habrá ráfagas entre 55 y 75 km/h.

Estas ráfagas se mantendrá en lo que resta de la semana.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advierte priorizar cuidados a personas sensibles o con reacciones alérgicas a la presencia de polvo y otros aerosoles.