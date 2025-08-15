El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó sobre la afectación de la Onda Tropical #23 para la noche de este jueves 14 de agosto.
Pronóstico en detalle:
- Durante la primera parte de la noche se esperan aguaceros fuertes y tormenta eléctrica con posibles ráfagas ocasionales de viento en el Caribe, Zona Norte y también en el Pacífico Sur.
- Por su parte, en el Valle Central se mantendrán lluvias moderadas y fuertes ráfagas de viento.
- En el resto del país son posibles lluvias dispersas.
- Acumulados estimados entre 30-60 mm en periodos de 3 a 6 horas, son posibles montos superiores de manera localizada.
- Se espera que la onda tropical #23 abandone completamente el país finalizando la noche del jueves.