La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se encuentra reforzada y muy activa durante todo el fin de semana, generando amplia inestabilidad atmosférica que favorece fuertes aguaceros en varias regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) destacó que existe una alta probabilidad de desbordamiento de ríos y deslizamientos. Los suelos ya se encuentran saturados en la costa del Pacífico, la Zona Norte y en la Zona de Occidente del Valle Central.

Panorama

La ZCIT está mostrando un comportamiento reforzado y muy activo sobre Costa Rica.

Esta inestabilidad se verá acentuada el domingo, cuando la onda tropical #35 interactúe con la ZCIT, reforzando los aguaceros vespertinos y nocturnos.

Se recomienda especial atención en cantones con incidentes recientes, incluyendo Puntarenas, Esparza, Bagaces, Cañas, la Península de Nicoya en general, Quepos, la Zona de los Santos, Valle del General y Corredores.

Los números

(Acumulados hasta las 5:00 p.m. del sábado)

107.2 mm: Acumulado más alto del país, registrado en Volcán Orosi (Pacífico Norte).

Acumulado más alto del país, registrado en Volcán Orosi (Pacífico Norte). 81.0 mm: Registrado en Asada Guayabo.

Registrado en Asada Guayabo. 73.4 mm: Reportado en Guápiles, temprano en la tarde.

Reportado en Guápiles, temprano en la tarde. 67.8 mm: Acumulado en Arunachala, Río Nuevo de Pérez Zeledón (Pacífico Central y Sur).

Lo que sigue

(Pronóstico para la noche del sábado)

El pronóstico indica que los aguaceros fuertes con tormenta eléctrica continuarán durante la noche del sábado en la Vertiente del Pacífico y la Zona Norte.

Pacífico: Acumulados previstos entre 30 mm y 70 mm, con máximos que podrían alcanzar entre 80 mm y 100 mm. Los mayores se concentrarán sobre el Pacífico Norte y Central.

Acumulados previstos entre 30 mm y 70 mm, con máximos que podrían alcanzar entre 80 mm y 100 mm. Los mayores se concentrarán sobre el Pacífico Norte y Central. Zona Norte: Acumulados estimados entre 40 mm y 80 mm, con máximos superiores a 100 mm, especialmente en localidades del centro y norte, y en cordilleras.

Acumulados estimados entre 40 mm y 80 mm, con máximos superiores a 100 mm, especialmente en localidades del centro y norte, y en cordilleras. Valle Central: Lluvias intermitentes en las primeras horas, con acumulados entre 5 mm y 25 mm.

Lluvias intermitentes en las primeras horas, con acumulados entre 5 mm y 25 mm. Caribe: Lluvias en zonas montañosas del Caribe Sur, con acumulados entre 20 mm y 50 mm.

Recomendaciones del IMN

El IMN recomienda a la población tomar las siguientes medidas: