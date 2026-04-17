IMN alerta sobre fuertes aguaceros con tormenta eléctrica este viernes

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Condiciones húmedas y de mayor inestabilidad se manifiestan este viernes y hacia el fin de semana en nuestro país, así lo informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En esta mañana ha prevalecido cielo entre parcialmente nublado y nublado en el Caribe, Zona Norte, así como regiones del Pacífico Central y Sur, mientras en el resto del país poca cobertura nubosa.

Según el IMN, durante la tarde se estiman desarrollos nubosos más densos, potenciando la ocurrencia de aguaceros y tormenta eléctrica en el Pacífico Sur, Pacífico Central, además de alrededores del Golfo de Nicoya. Además, no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas en el Valle Central, montañas del Caribe y la Zona Norte.

La lluvia se prolongará durante la noche, especialmente en el Pacífico Sur, Central y sur de la península de Nicoya.

Debido a lo anterior, el IMN recomienda: