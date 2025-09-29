El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso por aguaceros y tormentas eléctricas que afectarán a gran parte del país durante la tarde y noche de este lunes, con un alto riesgo de inundaciones y deslizamientos debido a la saturación de los suelos.

La principal amenaza radica en que los suelos en varias zonas montañosas del país ya superan el 90% de saturación, lo que incrementa significativamente el peligro de deslizamientos e inundaciones repentinas, incluso con lluvias de intensidad moderada.

Foto: Mauricio Aguilar.

Se pronostican acumulados de lluvia significativos en todo el territorio, con ráfagas de viento peligrosas.

Pacífico Norte y Central: Se esperan entre 35 y 70 mm, con máximos puntuales de hasta 100 mm, especialmente en la península de Nicoya y zonas montañosas.

Se esperan entre 35 y 70 mm, con máximos puntuales de hasta 100 mm, especialmente en la península de Nicoya y zonas montañosas. Zona Norte: Acumulados de 30 a 60 mm, con picos aislados de hasta 90 mm.

Acumulados de 30 a 60 mm, con picos aislados de hasta 90 mm. Pacífico Sur: Lluvias de entre 30 y 60 mm, pudiendo alcanzar los 80 mm cerca del golfo y zonas fronterizas.

Lluvias de entre 30 y 60 mm, pudiendo alcanzar los 80 mm cerca del golfo y zonas fronterizas. Valle Central: Se prevén entre 20 y 50 mm, con aguaceros que podrían ser localmente de fuerte intensidad.

Se prevén entre 20 y 50 mm, con aguaceros que podrían ser localmente de fuerte intensidad. Caribe: Lluvias más concentradas en las montañas, con acumulados de 15 a 40 mm y máximos de 75 mm.

Lluvias más concentradas en las montañas, con acumulados de 15 a 40 mm y máximos de 75 mm. Ráfagas de viento: Podrían alcanzar hasta 80 km/h en las cercanías de las nubes de tormenta.

Foto: Mauricio Aguilar.

Las condiciones meteorológicas adversas son impulsadas por la posición de la Zona de Convergencia Intertropical y un alto contenido de humedad en la atmósfera, creando el escenario perfecto para la formación de tormentas a lo largo del país.

El IMN emitió una serie de recomendaciones urgentes para la población.