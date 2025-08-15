La actriz mexicana Paola Montes de Oca conversó en exclusiva con Diario Extra y confesó que el mayor reto de su carrera ha sido dar vida a María Antonieta de las Nieves, la recordada Chilindrina, en la serie homenaje a Chespirito Sin querer queriendo.

Montes de Oca forma parte del elenco de Sin querer queriendo, la serie que rinde homenaje a la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y para ella, encarnar a una figura tan querida no fue tarea sencilla.

“Estaba muy nerviosa, feliz y emocionada, con un cumulo de emociones. Siempre he sabido que este es un personaje emblemático y siento que ha sido el reto más difícil de toda mi carrera”, compartió. La preparación fue intensa y rigurosa. Paola se dedicó por completo a estudiar cada detalle de la actriz original, desde su manera de hablar hasta sus gestos más sutiles. “Tuve que estudiar absolutamente todo sobre ella. Cómo hablaba y sus ademanes. Me vi muchísimos capítulos de ‘El Chavo del 8’ para entender los detalles más mínimos cuando actuaba”, relató. Más allá de la imitación técnica, la actriz destacó el profundo respeto y admiración que siente por María Antonieta de las Nieves, a quien admira profundamente desde su infancia.