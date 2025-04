El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) donó 2878 botellas de licor a diferentes juntas de educación, asociaciones y CEN-CINAI, entre febrero de 2024 y febrero de 2025.

Así se desprende de un análisis 14 actas de donaciones de 2024 publicadas por la entidad en su página web.

Además, de los documentos se expone otra cantidad de bienes muebles trasladados, siendo los siguientes:

118 vehículos

504 scooters

44 motocicletas

690 bicicletas

Entre los lugares beneficiados por el IMAS están:

Asociaciones de Desarrollo Integral

Juntas de Educación de centros educativos

CEN-CINAI

Hogares de adultos mayores

Organizaciones de personas con discapacidad

¿Cómo llegan las donaciones a las diversas organizaciones?

El proceso inicia con solicitar los bienes mediante un formulario en la página web del IMAS.

“Hay una presa grande de solicitudes, entonces, ese entra a hacer fila”, declaró la presidente ejecutiva del IMAS, Yorleni León Marchena.

Luego se remite al Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual evalúa la solicitud, a través de una Comisión de Donaciones.

Posteriormente, el IMAS evalúa los bienes que tiene habilitados para donar, los mismos se encuentran en un gran almacén fiscal, a partir de productos donados por otras instituciones.

“Puede ser que lo que usted está solicitando, el IMAS no lo tenga para donar. Entonces, se le hacen algunos cambios, puede ser que se le consulte: el carro que usted pidió, nosotros no tenemos vehículos en este momento para donaciones, pero tenemos abanicos, escritorios, tenemos esto u lo otro”, amplió León.

Seguido, la institución confirma las donaciones disponibles y consulta a la eventual entidad beneficiada si acepta la donación o no.

“En algunos casos se aceptan los cambios y me dicen: no, prefiero que me deje ahí, hasta que haya un vehículo, por ejemplo. Pero normalmente, lo que la gente nos solicita lo tenemos”, dijo la presidenta del IMAS.

Las donaciones que realiza el IMAS provienen de zonas francas y de otras instituciones del Estado “que necesitan cambiar activos y nos los mandan a nosotros y los metemos en una gran bodega y los vamos sacando en la medida en que nos los van pidiendo”.

¿Pero cómo llegaron más de 2800 botellas de alcohol a diversas instituciones?

La jerarca del IMAS explicó a este medio que las botellas de alcohol provienen del Ministerio de Hacienda, las cuales son excedentes o sobrantes de almacenes fiscales e incluso, forman parte de decomisos realizados.

Entonces, la cartera de Hacienda las pone a disposición del IMAS para que sean donadas.

“Hacienda tiene todo un procedimiento cuando hace todo este tema en las aduanas para ver si entra mercancía que no estaba completamente registrada. O cuando la Fuerza Pública realiza operativos en la calle y, de repente, se topa a una persona que trae una cantidad de licor que venía sin pagar los impuestos y los procedimientos correspondientes”

“Eso se traslada a Haciendo, a lo que entiendo, y Hacienda hace subastas y lo que no se logra subastar es lo que viene a dar, en el caso particular, al IMAS. Nosotros podemos decirle a las organizaciones que eso es lo que tenemos disponible”, argumentó.

¿Tiene control el IMAS?

De acuerdo con la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleni León, la institución dona los bienes con el fin de que los beneficiados financien sus proyectos con los artículos traspasados.

En concreto, que “vendan los bienes” para obtener recursos económicos y financiar sus proyectos.

Los proyectos de cada institución son de diversa índole: desde acondicionamiento de instalaciones, actos cívicos, obtención de recursos, colocación de mallas, pinturas y muchos otros fines.

Rendición de cuentas

Cada instancia beneficiada debe facilitar un reporte con la información de los bienes, si los pusieron en venta o no, con cuántos artículos se quedaron y el dinero obtenido.

“Una vez que usted recibe la donación tiene un período (la organización) tiene hacerle un informe al departamento de donaciones del IMAS y decirle al IMAS qué pasó con esos activos. ¿Se vendieron?: Hicimos tanto dinero. Los vendimos e hicimos tanto dinero y ese dinero lo invertimos en A, B, C y D”.

“De esa manera (con el informe) se liquida la donación”, aseguró León.

Aclaró que la organización no podrá recibir donaciones continuas si antes no liquida los bienes anteriormente recibidos.

Sin embargo, desde el IMAS son claros en que no pueden verificar si en efecto las entidades utilizaron efectivamente los recursos.